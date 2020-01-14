Зарплата генерального почтмейстера США Меган Дж. Бреннан с доплатами и пенсией на 23,3 тысячи долларов ниже, чем зарплата с премиями и доплатами у гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Об этом сообщает сайт Latest Stamp News со ссылкой на финансовую отчетность USPS.

Так, зарплата главного почтмейстера США за 2018 год составила $290,566, ($24 214 в месяц) без доплат, в то время, как должностной оклад Смелянского составит $29 853 в месяц (по курсу НБУ, - Ред.).

С учетом пенсий и других пособий общая сумма выплат Меган Дж. Бреннан составила 662 804 долл. США ($55 234 в месяц) в то время, как сумма зарплаты Смелянского с учетом премии и дополнительных выплат составит $79 167 в месяц (1,867 млн гривен). Таким образом месячная разница в полученных деньгах составила 24 тысячи долларов.

При этом 57-летняя Меган Дж. Бреннан имеет опыт работы 33 года, она является уроженкой Пенсильвании, первой женщиной, возглавившей Почтовую службу. Женщина была назначена 74-м генеральным почтмейстером страны 5 лет назад, а 31 января 2020 года выходит на пенсию. объявила о своем выходе на пенсию досрочно, чтобы дать совету время для поиска ей замены. Бреннан имеет степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института и выпускник Университета Иммакулата в Пенсильвании.

До избрания на должность генерального почтмейстера, Бреннан четыре года работала главным операционным директором USPS и была вице-президентом по операциям в восточной и северо-восточной областях.

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