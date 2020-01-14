В конце 2019 года министр иностранных дел Вадим Пристайко заработал 234 тыс. гривен, в то время как за ноябрь он получил 68,2 тыс. гривен. Зарплата его заместителей - от 45,5 тыс. до 96 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 128 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос издания "Украинские новости".

Как отмечается, общая сумма начисленных министру в декабре средств составляет 233 892 гривны.

Из вышеуказанных средств заработная плата составила 122 044 гривны: должностной оклад – 3 048 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 524 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне – 609 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 609 гривен, надбавка за интенсивность труда – 3 048 гривен, зарплата за дни краткосрочных командировок – 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года – 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года – 42 667 гривен, премия за декабрь – 12 190 гривен, отпускные – 8 227 гривен.

Также в декабре Пристайко была выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 55 924 гривны и помощь на решение социально-бытовых проблем – 55 924 гривны.

Общая сумма начисленных министру в декабре средств составляет 233 892 гривны.

Зарплата заместителей министра за декабрь составила Сергея Кислицы – 88 460 гривен, Василия Боднаря – 95 855 гривен, Егора Божко – 85 345 гривен и госсекретаря Андрея Зайца – 128 034 гривны, экс-заместителя министра Елены Зеркаль - 45 572 гривны.

Скриншот: ukranews.com

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