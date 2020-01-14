Национальная полиция разоблачила банду преступников, которые под видом бойцов АТО похищали людей и требовали от потерпевших крупные суммы. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что следствие установило причастность преступной организации к совершению четырех эпизодов с вымоганием около 11 миллионов гривен.

Ориентировочно, в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений. Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги. Следователи выяснили, что преступники работали по заказу третьих лиц с использованием различных субъектов хозяйствования.

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тыс. долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро.

В розыск было объявлено 8 участников преступной организации. "Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам, фото которых опубликовала полиция, грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что в Киеве двое мужчину пытались похитить помощницу нардепа за выкуп в полмиллиона долларов.

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