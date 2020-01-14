Зарплата министра обороны Андрея Загороднюка за декабрь составила 97,2 тыс. гривен, его заместителей - от 120,6 тыс. до 148 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 214,5 тыс. гривен. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Министерство обороны.

Сумма начисленных министру в декабре средств составила 97 191 гривну, из которых 15 238 гривен – должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3 047 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 047 гривен, средний заработок за время командировки – 1 076 гривен, премия – 74 057 гривен, индексация – 725 гривен.

После удержания налогов и сборов ему выплачено 78 239 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 148 186 гривен, заместителей Анатолия Петренко – 137 357 гривен, Алексея Марценюка – 120 633 гривны, Алины Фроловой – 122 284 гривны, Александра Полищука – 129 220 гривен и экс-госсекретаря Александра Дубляна за 17 дней, включая компенсацию, неиспользованный отпуск, премию и индексацию – 214 504 гривны.

Как сообщала "Страна", в среду, 15 января, в 19:00 на заседание фракции "Слуга народа" будут вызывать министров и спрашивать их о премиях. По словам источника "Страны" в партии "Слуга народа" спикер парламента Дмитрий Разумков не понимает откуда у министров такие премии и почему они решили их взять, а также считает это несправедливым.

Напомним, глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму в 2 070 000 гривен. Так, Бородянский получил за декабрь 112 904 гривны. И это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Также мы писали, что украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы.