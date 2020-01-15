Предлагаем вниманию читателей гороскоп на среду, 15 января 2020 года, для всех знаков зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Над вами могут сгущаться тучи, но важно сохранять самообладание: не переживать, избегать конфликтных ситуаций. Лучше всего промолчать или согласиться с оппонентом. В итоге ситуация все равно разрешится в вашу пользу и вы не потратите свои нервы.

Телец (21.04 - 20.05)

Звезды будут вам помогать. Но нужно приложить и свои усилия, чтобы оказаться в выигрышной ситуации: ударно поработать или превозмочь лень. Не принимайте сегодня во внимание мнение посторонних людей, оно не пойдет вам на пользу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Чем больше вы учитесь и работаете над собой, тем лучше вы становитесь. Сегодня именно такой день - для самосовершенствования. Уделите время для изучения новинок по профилю вашей деятельности, учебе, интересам или хобби.

Рак (22.06 - 22.07)

Возможно, вам придется столкнуться с необходимостью расчетов, в том числе финансовых. Производя их будьте внимательны и пересчитайте несколько раз. Спешка может привести к тому, что вы упустите важную цифру, которая в итоге ударит по вашему карману.

Лев (23.07 - 23.08)

Черпайте сегодня энергию из стихий: воды, воздуха и огня. Примите ванну со свечами, прогуляйтесь по свежему воздуху. В это время постарайтесь, насколько это возможно, не думать о своих заботах. Таким образом мы сможете очистить свое сознание от тревожных мыслей.

Дева (24.08 - 23.09)

Будьте очень внимательны в процессе исполнения своих обязанностей - на работе или домашних. Выполняйте их не из-под палки, а очень серьезно. Не окунайтесь с головой в суету, действуйте размеренно и уверенно. Это принесет хорошие результаты на выходе.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вам нужно беспокоиться не только о своей судьбе, но и о своих близких, друзьях или коллегах. Тем, кому понадобится ваше участие, идите навстречу, не отказывайте в просьбах. Знайте: тем, кто сегодня обратится к вам за помощью, она по-настоящему нужна.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Будьте осторожны в плане контроля над своими финансами. Будет искушение потратить деньги. Эти расходы будут лишним, вы о них в итоге пожалеете. Покупайте только самое необходимое. А взаймы сегодня не одалживайте, даже если будут просить хорошие коллеги или друзья.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вам стоит быть острожными с домашней техникой и сантехникой. Выходя из дома, проверьте, выключили ли вы утюг, закрыли ли краны с водой. Если вам известно о каких-то неисправностях, то ремонтируйте сами или вызывайте рабочих, не откладывайте на выходные.

Козерог (22.12 - 20.01)

В вашей жизни могут внезапно появиться ваши старые знакомые или коллеги, с которыми вы ранее перестали общаться из-за конфликтной ситуации или расхождения во мнениях по важному поводу. Не пускайте их обратно в свою жизнь. Эта коммуникация не принесет пользу.

Водолей (21.01 - 20.02)

Уделите время своему внешнему виду: стрижка, обновление гардероба. Также важно более внимательно позаботиться о своем здоровье: записаться к врачу на профилактический осмотр или купить витамины. Употребление крепкого алкоголя сегодня не рекомендуется.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня вам нужно проявить свои амбиции. Но помните: вам понадобится помощь коллег или близких. Если вы найдете помощника или человека с общими целями, результат будет намного более качественным, чем если вы будете действовать в одиночку.

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