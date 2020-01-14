Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинским следователям предстоит установить, как именно произошло крушение самолета МАУ в Иране - в результате ошибки или намеренно. Такое заявление у Зеленского сделали после того, как иранская сторона признала сам факт сбития лайнера и заявила о том, что это произошло в результате ошибки. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты. Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - сообщил журналистам Андрей Ермак.

Он добавил, что именно поэтому работа комиссии в Иране продолжается. Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

Как сообщала "Страна", Иран арестовал несколько человек, причастных к атаке на украинcкий Boeing.

Также стало известно, что президент Ирана объявил о создании спецсуда по расследованию сбитого Боинга.