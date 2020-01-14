Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Игорю Редькину 1964 года рождения, который подозревается в убийстве Амины Окуевой.

По данным нашего издания, элементы ДНК Редькина обнаружили на автомате, из которого убили Окуеву. О задержании вероятного убийцы 12 января сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По информации наших источников в прокуратуре Киевской области, по версии следствия, Игорь Редькин организовал преступную группировку киллеров совместно с двумя подельниками-киевлянами: 32-летним Сергеем Веремийчуком и 32-летним Павлом Липским (по данным полиции, все они свою вину отрицают). Группировка была организована по образцу бригад 90-х годов.

Амина Окуева воевала в добробатах и была волонтером во время АТО. Ее расстреляли под Глевахой в Киевской области 30 октября 2017 года. Убийц не могли отыскать более двух лет.

Ранее "Страна" писала, как в деле Амины Окуевой появился первый киллер и при чем здесь СБУ и "кулибины" из "Айдара".

Прямая трансляция:

18:15 Игоря Редькина оставили под стражей на 60 суток, до 11 марта 2020 года.

18:13 Судья вернулась. Читает решение, резолютивную часть

17:30 Суд удалился в совещательную комнату

17:25 Адвокат говорит, что из-за проблемы с суставом плеча Редькин не может поднять руку, не говоря уже о том, чтобы стрелять из автомата. Прокурор отмечает, что это данные на сегодня, а он подозревается в преступлении, совершенном, в 2017 году.

17:23 Суд изучает предоставленные материалы. Среди них - протоколы осмотра места происшествия и протоколы допросов подозреваемого, выводы экспертизы. Прокурор просит обратить внимание: экспертиза установила, что смерть Амины Окуевой повлекли огнестрельные ранения

17:20 Игорь Редькин вину отрицает. Просит отказать прокурорам

17:19 Защита просит отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры

17:17 По словам адвоката, по другому делу Игоря Редькина подозревают в организации двух умышленных убийств

17:16 Защитник рассказывает, что у Редькина нет пальцев на правой руке, поэтому это ставит под сомнение то, что он мог стрелять из обнаруженного автомата

17:13 Адвокат говорит, что по-другому делу Редькину избрали личное обязательство и он исправно ходит к следователю

17:08 Редькин говорит, что не ознакомился с ходатайством прокуратуры - о мере пресечения для него. Судья просит передать ему бумаги, чтобы он ознакомился с перечисленными его личными данными и сказал, верны ли они. Редькин после прочтения говорит, что там все правильно

17:07 Судья решает не оглашать при журналистах адрес проживания подозреваемого

17:00 Прокурор зачитывает данные о Редькине. Он гражданин Украины, уроженец горда Каспийск, Дагестан, менеджер.

16:58 Прокурор просит для Редькина содержание под стражей на срок 60 суток. Гособвинение считает, что подозреваемый в тяжком преступлении может скрыться

16:53 Прокурор говорит, что во время досудебного следствия было собрано достаточно доказательств, указывающих на подозреваемого. В частности, были обнаружены следы ДНК на автомате, найденном на месте преступления. Генетические материалы Редькина совпали с доминирующими генетическими признаками клеток, обнаруженных на огнестрельном оружии. В свою очередь, следы пуль в автомобиле, которым управлял Адам Осмаев, совпали с пулями в обнаруженном автомате

16:52 Переходят к рассмотрению избрания меры пресечения по сути

16:49 Адвокат просит приобщить некоторые документы - копию о браке, копию о праве собственности на жилье, копию пенсионного свидетельства матери Редькина, которая находится на его содержании

16:48 Суд отказал. Редькин на время заседания останется в боксе

16:45 Адвокат просит, чтобы подозреваемый Редькин вышел из бокса и занял место рядом с ним

16:40 Судья решает продолжить заседание в открытом формате

16:38 Прокурор просит, чтобы заседание было открытым

16:35 Адвокат Редькина и он сам просят провести судебное заседание в закрытом виде, без журналистов и съемки. Они аргументируют это тем, что будут разглашены личные данные подозреваемого, что угрожает его безопасности

16:30 Начался суд. Судья подтверждает, что фамилия подозреваемого - Редькин, как об этом ранее написала "Страна". Полное имя подозреваемого - Редькин Игорь Вячеславович

16:20 Подозреваемый находится в боксе в зале суда. Он отрицает вину.