Глава министерства юстиции Денис Малюська в декабре 2019 года получил премии за 3 месяца на общую сумму 190 400 гривен, а именно премию за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премию за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премию за декабрь 2019 года - 67 200 гривен.

Об этом говорится в ответе Минюста на запрос издания "Украинские новости".

Отмечается, что с учетом того, что должностной оклад главы Минюста составляет 16 000 гривен, Малюська начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада.

Заработная плата министра юстиции Малюськи за декабрь составила 226 тыс. гривен, его заместителей - от 90 тыс. до 153 тыс. гривен.

Сумма средств, начисленная Малюське в декабре, составила 226 361 гривну, из них должностной оклад - 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 3 200 гривен, индексация - 761 гривна, премия за октябрь 2019 года - 56 000 гривен, премия за ноябрь 2019 года - 67 200 гривен, премия за декабрь 2019 года - 67 200 гривен.

Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 182 220 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 153 011 гривен, заместителей Александра Банчука - 139 344 гривны, Виталия Василика - 90 058 гривен, Андрея Гайченко - 127 428 гривен, Валерии Коломиец - 134 861 гривну, Ивана Лищины - 144 625 гривен и Ольги Онищук - 138 845 гривен.

Государственный секретарь министерства Анна Буяджи в декабре не получала зарплату.

Ранее сообщалось, что в среду министров "слуги народа" вызовут "на ковер" из-за огромных премий. Часть нардепов требует их увольнения.

Также мы писали, что рядовые зарплаты в Минкульте оказались меньше заработка Бородянского и замов в 100 раз.