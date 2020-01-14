В понедельник, 13 января, в одном из лечебных корпусов военного госпиталя в Киеве обокрали начальника отдела Департамента внутреннего аудита Минобороны - подразделения, которое проверяет целевое использование средств военными.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Кражи в киевском военном госпитале на улице Госпитальной у пациентов случаются довольно часто. Всему виной отсутствие контроля за пропускным режимом и обширная территория, не охваченная видеонаблюдением, с многочисленными корпусами. Случается что жертвами карманников становятся и начальники из Минобороны.

Отлучившись из палаты потерпевший после возвращения не обнаружил на месте свою барсетку, в которой был внутренний и заграничный паспорта, военный билет, пропуск в Минобороны, банковские карточки, небольшая сумма в гривнах, техпаспорт и ключи от машины. Военный чиновник тут же вызвал полицию. Завели дело по ч.1 ст.185 УК Украины - кража, однако воров покусившихся на барсетку военного аудитора в больничной палате пока не нашли.

Ранее сообщалось, что в центре Киева у ветерана "Альфы" в супермаркете утащили барсетку с деньгами.

Также мы писали, что в центре Киева воры-барсеточники украли у адвоката портфель с 90 тысячами гривен и документами.