Сегодня, 14 января, во время регистрации народных депутатов на первом пленарном заседании Верховной Рады в 2020 году внефракционные народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов попались на кнопкодавстве. Об этом сообщает организация "ЧЕСНО".

На видео видно, как во время регистрации нардеп Вадим Новинский нажимает кнопку на своем месте, после чего нажимает кнопку на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подходит к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Шпенов зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева.

Фото: chesno.org

В Верховной Раде предыдущего созыва ЧЕСНО также поймал нардепа Шпенова на нарушении личного голосования.

При этом Вадим Новинский на своей странице в Facebook опровергает информацию. Так, он пишет, что ряд СМИ распространили неправдивое заявление организации "Чесно".

"Ответственно заявляю - это неправда. На распространенном видео можно заметить, что Муса Магомедов успел нажать кнопку самостоятельно. Это он может подтвердить всем заинтересованным СМИ", - написал Новинский в Facebook.

Фото: Вадим Новинский/Facebook

Напомним, что совсем скоро кнопкодавство станет уголовным правонарушением. 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2148 по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. Акт вступит в силу на следующий день после дня его официального опубликования. Изменения предусматривают, что за нарушение процедуры личного голосования депутату грозит штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен). Но для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. Еще один важный момент: в случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Однако, следователям необходимо будет доказать, что нарушитель кнопкодавил намеренно, а не перепутал, например, свою карточку с карточкой коллеги. Наказание предусмотрено только для того парламентария, который нажал на кнопку голосования вместо другого нардепа; для депутата, который сознательно передал карточку коллеге для голосования вместо него санкции не ввели.

По новому закону, аппарат Верховной Рады обеспечивает видеофиксацию голосования нардепами во время заседаний. Сообщать председательствующему на заседании о факте кнопкодавства смогут только нардепы. В случае получения уведомления председательствующий останавливает рассмотрение вопросов повестки дня и проверяет присутствие в зале депутата, за которого кнопкодавили. Если этот нардеп отсутствует, его карточку изымают, а предложение, которое ставили на голосование последним, переголосовывают. После этого председательствующий поручает аппарату ВРУ подготовить сообщение о факте кнопкодавства для дальнейшего направления его в Госбюро расследований. Но здесь следует помнить, что по закону №2237 об ограничении депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020, внести данные в Единый реестр для привлечения нардепа к уголовной ответственности сможет только генеральный прокурор.