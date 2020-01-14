Сегодня Верховная Рада Украины опубликовала заявление относительно крушения самолета МАУ под Тегераном 8 января, в котором содержится требование прозрачного расследования трагедии. Текст заявления появился на официальном сайте парламента.

Также в документе указывается, что народные депутаты требуют от иранских властей извинений, возвращения тел погибших и выплаты компенсации всем семьям погибших.

Фото: lb.ua

"Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - сказано в заявлении.

Фото: lb.ua

Депутаты также собираются выразить глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам государств, чьи граждане стали жертвами катастрофы.

Инициатором законопроекта о принятии заявления выступил депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который является участником секс-скандала.

Напомним, что сегодня власти Ирана арестовали несколько человек по подозрению в ракетном ударе по украинскому самолету компании МАУ.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина может потребовать экстренного созыва Совета безопасности ООН по делу сбитого Boeing.