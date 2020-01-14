В Киеве на Софийской площади 14 января начали разбирать главную елку страны, которую зажгли 19 декабря. Об этом сообщает в Kyiv Live в Тelegram-канале.

Демонтаж новогодней красавицы планируют завершить 17 января. Также сообщается, что новогодний городок у главной ели сегодня закрывается, однако праздничная локация на Контрактовой площади в столице еще продолжит работать до 19 января.

Фото: t.me/K_L_I_V_E

Напомним, в Киеве заработали 15 пунктов утилизации новогодних елок. Собранные деревья будут переделаны на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Ранее "Страна" писала, что более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.