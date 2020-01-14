Финансовый комитет Верховной Рады 13 января рекомендовал не принимать закон о Бюро финансовых расследований, эту информацию подтвердил глава комитета Данил Гетманцев, но не назвал причин такого решения. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, причина такого решения парламентского комитета связана с тем, что президент Владимир Зеленский решил, что Бюро финансовых расследований должно быть подконтрольно Офису президента, а не Минфину, как раньше было прописано в законопроекте. "Президент будет подавать свой законопроект о БФР, чтобы этот орган был подконтролен ему", - заявил источник.

Отмечается, что рассмотрение законопроекта о БФР во втором чтении было запланировано на 14 января.

Бюро финансовых расследований - орган досудебного расследования, основной задачей которого будет предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений, отнесенных к его подследственности.

Напомним, что Рада дала добро созданию Бюро финансовых расследований осенью прошлого года.

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