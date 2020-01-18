В воскресенье, 19 января 2020 года, православные христиане отмечают большой праздник - Крещение Господне. Именно в этот день данный обряд Иоанн Предтеча провел для Иисуса Христа.
А в субботу, 18 января, Крещенский Сочельник - подготовка к ночи, когда вода под открытым небом становится святой.
В это время нужно жить без злых помыслов, не работать по дому, читать молитвы и готовить праздничный обед, который 19 января нужно разделить со своими близкими.
До рассвета принято окунаться в прорубь. А те, кто не могут этого сделать, могут умыться крещенской водой и выпить несколько глотков.
Подробно о празднике: Обряды и примеры, три главных блюда и как правильно окунаться в прорубь
Помимо этого, в Украине принято поздравлять друг друга с этими важными праздниками - и Сочельником, и Крещением.
"Страна" подготовила поздравительные картинки - со стихами и анимированные, которые можно отправить друзьям, коллегам и родным по смс или в мессенджерах. Они приведены на русском и на украинском языках.
Поздравления с Крещением Господним
Поздравления с Крещением
Картинки с Крещением
С Крещением Господним!
С Крещением гифки
Поздравление с Крещением в стихах
Анимация с Крещением
Открытки с Крещением
Анимированные картинки с Крещением
Стихи на Крещение
З Водохрещем Христовим!
Вітання з Водохрещем
Больше поздравлений с Крещением здесь.