В воскресенье, 19 января 2020 года, православные христиане отмечают большой праздник - Крещение Господне. Именно в этот день данный обряд Иоанн Предтеча провел для Иисуса Христа.

А в субботу, 18 января, Крещенский Сочельник - подготовка к ночи, когда вода под открытым небом становится святой.

В это время нужно жить без злых помыслов, не работать по дому, читать молитвы и готовить праздничный обед, который 19 января нужно разделить со своими близкими.

До рассвета принято окунаться в прорубь. А те, кто не могут этого сделать, могут умыться крещенской водой и выпить несколько глотков.

Подробно о празднике: Обряды и примеры, три главных блюда и как правильно окунаться в прорубь

Помимо этого, в Украине принято поздравлять друг друга с этими важными праздниками - и Сочельником, и Крещением.

"Страна" подготовила поздравительные картинки - со стихами и анимированные, которые можно отправить друзьям, коллегам и родным по смс или в мессенджерах. Они приведены на русском и на украинском языках.

Поздравления с Крещением Господним

Поздравления с Крещением

Картинки с Крещением

С Крещением Господним!

С Крещением гифки

Поздравление с Крещением в стихах

Анимация с Крещением

Открытки с Крещением

Анимированные картинки с Крещением

Стихи на Крещение

З Водохрещем Христовим!

Вітання з Водохрещем

Больше поздравлений с Крещением здесь.