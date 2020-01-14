Жителя Британии Криса Хилла в сети назвали "самым спокойным человеком на планете" после того, как было опубликовано видео с дракой в ресторане, где он ужинал.

Видео опубликовала в Твиттере пользователь с ником Beth Deakin, которая стала очевидцем драки.

Инцидент случился в закусочной "Кебабы Кена" в городе Портсмут. Один из посетителей начал конфликтовать с персоналом заведения, в результате чего началась драка с участием посетителей кафе. Как видно на записи, 52-летний Хилл, сидя в наушниках, продолжал спокойно есть свой кебаб с чипсами и слушать слушать Capital Radio.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin✨ (@xbethdeakin) January 11, 2020

За несколько дней ролик набрал около 20 миллионов просмотров и собрал сотни восхищенных комментариев. Пользователи предполагали, что обнаружили самого спокойного человека на планете. "О боже, он буквально ни на йоту не сдвинулся, просто ел свою еду все это время", - комментировали пользователи.

Героя видео нашел таблоид Daily Mail. Хилл оказался управляющим компании Fasset Facilities Management Ltd. По его словам, когда началась драка, он хотел покинуть помещение, но в конце концов решил остаться, чтобы доесть ужин.

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