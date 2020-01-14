Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

В частности, рейс Киев-Рим-Киев будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость одного билета без багажа из Киева в Рим стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону – от 2,2 тыс. грн.

Также с 29 марта по 24 октября будет осуществляться рейс по маршруту Киев-Милан (Бергамо). Он будет выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета из Киева в Милан стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,6 тыс. грн.

Рейс Киев-Болонья-Киев также будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года. В частности, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Киева в Болонью стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,8 тыс. грн.

Рейс Киев – Ламеция-Терме – Киев будет выполняться с 30 мая по 30 сентября 2020 года два раза в неделю – по средам и субботам. Стоимость билета из Киева в Ламерцию-Терме стартует от 2,1 тыс. грн, в обратную сторону– от 2,3 тыс. грн.

Рейс Львов-Рим-Львов будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Львова в Рим стартует от 1,4 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,9 тыс. грн.

Рейс Львов-Неаполь-Львов будет также выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года, но два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость билета из Львова в Неаполь стартует от 1,1 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,4 тыс. грн.

В этот же период планируется запустить рейс Львов-Милан (Бергамо) – Львов. Он будет выполнятся по понедельникам и пятницам. Стоимость билета из Львова в Милан стартует от 1,4 тыс. грн, в обратную сторону – от 1,5 тыс. грн.

Рейс Одесса – Ламеция-Терме – Одесса будет выполняться с 3 июня по 30 сентября 2020 года только по средам. Стоимость билета из Одессы в Ламецию-Терме стартует от 2,1 тыс. грн, в обратную сторону – от 2,2 тыс. грн.

Рейс Харьков – Ламеция-Терме – Харьков будет выполняться с 1 июня по 28 сентября 2020 года по понедельникам. Стоимость билета из Харькова в Ламецию-Терме стартует от 2,4 тыс. грн, в обратную сторону – от 2,6 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", c 16 января лоукостер SkyUp меняет правила перевозки багажа и пассажиров.

Ранее мы информировали, что лоукостер SkyUp запустил авиарейсы из Харькова в Тбилиси.

Еще напомним, что SkyUp запустил авиарейсы между Харьковом и Киевом, а также из Киева во Львов.