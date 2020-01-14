Кремль опубликовал архивное видео с танцами российского лидера Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в рамках проекта "Путин. 20 лет".

Видео снято во время последней встречи двух лидеров в Сочи в 2008 году - больше в статусе президентов они не виделись. Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш - перед сценой с одной из артисток.

Видео: facebook.com

В Кремле эту встречу назвали теплой и рассказали, что российский и американский лидеры тогда много гуляли и общались.

"Путин. 20 лет" - это альбом из архивных фотографий и видео, снятых кремлевскими фотографами. В него войдут кадры за два десятилетия начиная с 1999 года, когда Путин стал исполняющим обязанности президента. Архив начали публиковать на сайте проекта в конце декабря и продолжат в течение нескольких недель.

Напомним, что глава МИД Австрии заявила, что спонтанно пригласила Владимира Путина на свою свадьбу.