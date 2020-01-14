Покупка российской нефти на тех условиях, которые предлагает Москва, для Беларуси не имеет смысла, в связи с чем правительство и нефтеперерабатывающие заводы могут найти альтернативу в Украине, Польше, странах Балтии, Казахстана и Азербайджана. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, передает БелТА.

Как он отметил, соответствующие предложения были разосланы, а коммерческие службы предприятий начали вести переговоры "практически в ежедневном режиме". По словам Крутого, он надеется на то, что вскоре эти переговоры дадут результат.

Что касается контактов с Россией, то, как подчеркнул чиновник, пока никаких подвижек нет. Минск отказывается платить премии российским нефтяным компаниям, о размере которых договорились в 2011 году. Вице-премьер объяснил, что из-за российского налогового маневра стоимость нефти для Беларуси с каждым годом будет расти.

Крутой заметил, что пока навстречу белорусскому рынку пошла только компания "Славнефть". Вместе с тем, уверен он, от Минска будет непросто отмахнуться, так как туда обычно шло около десяти процентов российского нефтяного экспорта.

Накануне представитель антимонопольного ведомства Беларуси рассказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу. Ранее в январе президент страны Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых, а в декабре угрожал забрать две ветки нефтепровода "Дружба".

Также мы писали, что Лукашенко хочет покупать газ для Беларуси по внутрироссийским ценам.