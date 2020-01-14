Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга, посвященного скандальному законопроекту о труде, сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы.

"Было бы хорошо запретить секс без брака, но что это даст? В Советском Союзе тоже говорили, что секса не было. А на самом деле секс был на каждом углу", - поделился воспоминаниями Милованов.

Ранее "Страна" подробно разбирала новый скандальный трудовой кодекс, который 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете - лишь неполный список прописанных в нем положений.

Также мы писали о том, что Милованов рассказал, сколько лет украинцам осталось ждать зарплат "как в Польше".