В США огласили список претендентов на кинопремию "Оскар". За звание лучшего фильма в этом году соревнуются девять кинолент. Кто получит заветную статуэтку, станет известно уже в феврале. А пока мы собрали информацию о том, как пройдет церемония награждения и какие работы вошли в главную номинацию "Лучший фильм" в этом году.

Лучшие фильмы, номинированные на Оскар 2020

В целом Киноакадемия огласила номинантов в 24 категориях. Самая ожидаемая - премия за лучший фильм года.

Киноакадемики будут выбирать из девяти работ.

"Джокер". Фильм лидирует по числу номинаций в этом году - их у него 11 хотя ранее предполагалось, что его выдвинут в 16 категориях из 24. Картина вышла на экраны в октябре 2019 года и уже в ноябре побила рекорд, собрав миллиард долларов в мировом прокате. В украинских кинотеатрах "Джокер" собрал 100,9 млн грн (4, 176 млн долларов) и установил рекорд по продажам билетов - его посмотрели более 1 миллиона зрителей.

После такого успеха в Голливуде задумались о продолжении. Американские СМИ писали, что режиссер Тодд Филлипс встречался с представителями кинокомпании Warner Bros. Pictures, чтобы обсудить съемки второй части.

На "Золотом глобусе" в этом году фильм "1917" обошел "Джокера", но Хоакин Феникс, который сыграл Джокера в одноименном фильме, получил награду, как лучший драматический актер.

"Однажды в Голливуде". Премьера девятого фильма Квентина Тарантино состоялась в мае на Каннском фестивале. После нее зрители аплодировали шесть минут. В фильме собрался такой звездный состав, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби.

"Однажды в Голливуде" стал первым фильмом Тарантино, который не был спродюссирован Харви Вайнштейном и его компаниями Miramax Films и The Weinstein Company, после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.

"Ирландец". Фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" - экранизации романа Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома". Премьера состоялась в сентябре 2019 года.

В картине снялись Роберт Де Ниро и Аль Пачино. "Ирландец" стал девятым совместным проектом Скорсезе и Де Ниро. В ленте режиссер использовал новейшую компьютерную графику, чтобы омолодить актера в эпизодах, повествующих о юности главного героя.

В декабре Скорсезе заявил, что "Ирландец" может стать его последним фильмом.

"Брачная история". Фильм со Скарлетт Йоханссон в главной роли, который рассказывает историю развода. Он вышел в ограниченный прокат в ноябре прошлого года.

"Паразиты". В список на "Оскар" попал фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо. "Паразиты" стали лучшим фильмом 2019 года по версии Каннского кинофестиваля. Фильм собрал внушительную кассу - $130 миллионов при бюджете $11,8 миллиона.

"Паразиты" могут стать мини-сериалом. HBO уже ведет переговоры с авторами, хотя сделка еще не закрыта.

"Форд против Феррари" ("Аутсайдеры"). Это история о борьбе между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках "Ле-Мана" в 1966 году. В главных ролях снялись Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон.

Спортивная драма собрала 200 миллионов долларов за 1,5 месяца показа - 106 миллионов долларов в домашнем прокате, еще 94 миллиона долларов - в мировом.

"Маленькие женщины". Это фильм по роману Луизы Мэй Олкотт, написанный в конце 19 века. В нем сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Мерил Стрип. Он рассказывает о четырех сестрах.

"Кролик Джоджо". Это трагикомедия о 10-летнем мальчике, живущем в нацистской Германии, у которого есть воображаемый друг Адольф Гитлер.

"1917". Фильм британского режиссера Сэма Мендеса. По сюжету двое молодых солдат во время Первой мировой войны должны успеть доставить приказ об отмене атаки, чтобы батальон не попал в засаду. В фильме снялись Колин Ферт и Бенедикт Камбэрбетч (не в главных ролях). Фильм снимался длинными отрывками (до 8 с половиной минут) и смонтирован так, чтобы выглядеть одним целым неделимым дублем .

Драма "1917" завоевала главную награду "Золотого глобуса". В Украине фильм выйдет в прокат с 30 января.

Как и когда пройдет церемония

Тайное голосование за лучший фильм состоится с 30 января по 4 февраля.

Огласят победителя во время церемонии вручения "Оскара" в ночь с 9 на 10 февраля. Звезды съедутся в кинотеатр "Долби" в Голливуде.

Начало церемонии в 20 часов по местному времени и в 3 ночи 10 февраля по киевскому. Официальный транслятор церемонии - американский телеканал ABC.

В третий раз за историю награждения церемония пройдет без ведущего. В прошлом году церемонию должен был вести комик Кевин Харт, но разгорелся скандал из-за его старых гомофобных твитов, и он отказался от роли ведущего.

В этом году объявлять категории со сцены и вручать статуэтки будут разные знаменитости.