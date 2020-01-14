Во вторник, 14 января, среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% - до 8574 долларов. В целом за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%. Об этом пишет Bloomberg.

"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.

Фото: bloomberg.com

Напомним, крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года подорожала более чем на 9 миллионов процентов.

Как сообщала "Страна", на протяжении 2019 года биткоин стабильно падал вместе с другими криптовалютами. Однако несмотря на это украинцы все равно его майнили.

Ранее "Страна" сообщала, что на Львовской железной дороге нелегально майнили биткоины и нанесли компании убытков на миллион.