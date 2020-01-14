Киевская прокуратура решила изменить квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул. Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасности эксплуатации зданий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Сейчас сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификацией ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)", - указано в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, в результате прорыва теплотрассы с горячей водой напротив центрального входа в ТРЦ "Оушен Плаза" что по ул.Антоновича, 176, несколько посетителей получили ожоги. Согласно предварительным данным, медики оказали неотложную помощь девяти пострадавшим. Их состояние удовлетворительное.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее следственный отдел Голосеевского управления полиции по факту происшествия начал уголовное производство по ч.1 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. По данным правоохранителей, в результате происшествия пострадали 10 человек, из которых семеро госпитализированы.

Как сообщалось, вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.

По состоянию на утро вторника работа ТРЦ Ocean Plaza приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

5 декабря 2019 года украинский бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).