Умерла Оксана Харченко, которую в 2018 году польский работодатель бросил парализованной после инсульта на скамейке. Об этом сообщил бывший Почетный консул Украины в Познани, председатель общественно-культурного общества Польша-Украина Витольд Хоровский в Facebook.

После инсульта в Польше Оксана Харченко находилась у родителей в селе во Львовской области. Как отметил экс-консул, туда он завез ее после многих месяцев тяжелой реабилитации.

В общем, ее состояние было хорошим, однако двигаться самостоятельно она уже не могла. Также отмечается, что Оксана Харченко страдала от почечной недостаточности.

Фото: facebook.com

Напомним, что польский работодатель выбросил на улицу украинку с инсультом. Сотрудникам полиции он сказал, что нашел ее пьяной. Таким образом он пытался избежать ответственности за то, что она работала у него нелегально.

Женщина вместе с сестрой Натальей жили и работали на фирме-поставщице овощей и фруктов в небольшом селе возле Познани. В день, когда Оксане стало плохо, Наталья попросила владельца фирмы отвезти их в больницу. Однако вместо этого работодатель Енджей Чеховлас в течение двух часов кружил их по окрестностям соседнего городка.

Он нашел скамейку, где собирался оставить Оксану, которая полдня после инсульта ждала помощь врачей. Затем Чеховлас вызвал полицию и сказал, что помог бедной и, возможно, пьяной украинке. Сестру Оксаны Харченко работодатель также выгнал на улицу.

Также по результатам опроса, негативное отношение поляков к украинцам достигло максимума за 10 лет.