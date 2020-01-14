У большей части теплосетей Киева уже превышен срок эксплуатации и они нуждаются в ремонте. С таким заявлением выступил глава отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин на брифинге по поводу прорыва трубы на улице Антоновича, из-за которого в больницы попали 7 человек.

Видео: Espreso.TV

"80% тепловых сетей Киева уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют ремонта. Для того, чтобы заменить абсолютно все, нужен большой срок, но мы работаем над тем, что обнаруживаем наиболее аварийные участки и учитываем это при планировании программы ремонта тепловых сетей", - сообщил Пелипишин.

Представитель "Киевтеплоэнерго" отметил, что трубы в месте аварии были проложены еще в 1987 году. Поэтому служба приняла решение заменить весь участок трубы, а не только поврежденную часть.

"Для предотвращения таких случаев ежегодно в межотопительный период проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, и этот участок, который сейчас ремонтируется, прошел такое испытание", - сказал Пелипишин.

Он добавил, что торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza" был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей. Теперь специальная комиссия будет выяснять связь между прорывом трубопровода и расположением ТРЦ.

Напомним, что из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza в асфальте появились огромные дыры, в одну из которых чуть не провалился автобус.

"Страна" писала, что после прорыва теплотрассы у Ocean Plaza половина правого берега Киева может остаться без горячей воды.

Также мы сообщали, что мэр Киева Кличко с больным ухом пришел на работу и обсудил потоп возле Ocean Plaza.