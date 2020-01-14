В Киеве на 4-летнего мальчика рухнули тяжелые металлические двери, которые находились в коридоре рядом с регистратурой детской поликлиники № 2 по проспекту Правды 64 А. Ребенок пришел в больницу вместе с мамой 13 января из-за ветрянки. Родные малыша просят помощи у очевидцев случившегося и всех неравнодушных людей, поскольку мальчику предстоит сложная операция по восстановлению тазобедренной кости. О случившемся сообщил Александр Суворов на своей странице в Facebook.

"Мальчика привалило три металлические двери, что привело к перелому (бедренной кости) и шоковому состоянию ребенка... Мама троих маленьких детей, привела детей (больных ветряной оспой) в поликлинику. Когда мама в регистратуре получала талон к врачу в это время маленький мальчик, нечаянно задел тяжелые металлические двери, стоявшие подпертые о стену. В результате металлические двери завалили ребенка.

Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было. Слава Богу! Рядом стояли мужчины, которые быстро помогли поднять тяжелую дверь. "Скорая помощь" ехала 20 минут и все это время ребенок в шоковом состоянии лежал на полу и рядом с ним лежала мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали "скорую".

Ребенок госпитализирован в Детскую клиническую больницу № 1. Впереди предстоит операция но из-за ветряной оспы операцию перенесли, когда состояние ребенка улучшится", - сообщил Суворов.

Фото: Александр Суворов/Facebook

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