Сегодня, 14 января, нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал закрытие ресторана "Три вилки" в центре Киева.

"Душа ушла", - коротко ответил корреспонденту "Страны" политик и добавил, что не занимается больше ресторанным бизнесом.

Фото: facebook.com/Анастасия Товт

Напомним, на дверях ресторана "Три вилки" по улице Владимирской висит табличка "Закрыто". Ранее также в Киеве закрылся еще один ресторан, который входил в сеть Тищенко - "Тургенеф".

Заведение входило в список тех, где за соседним столиком передают взятки и проводятся спецоперации. В частности, в ресторане несколько лет назад прошла первая личная встреча нардепа Борислава Розенблата и Светланы Сивоконь, где за одним из столиков она передала депутату через его охранника $7500.

Также Тищенко в декабре дал интервью "Стране" и рассказал о зарплатах в конвертах и о том, как ему удается все время попадать в скандалы и почему Геращенко злая, хотя и блондинка.