В Каховке разгорается скандал вокруг памятников "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели". Украинский институт национальной памяти требует снести их - в рамках декоммунизации. Власти города выступают против.

То есть практика Вятровича - "нагибать" регионы и заставлять их отказываться от своей истории - никуда не делась. Хотя недавно ИНП возглавил новый чиновник - доцент-культуролог Антон Дробович.

Он заявлял себя как либерала, который сосредоточится на темах, объединяющих общество. О том же постоянно говорит Зеленский ("не важно, чье имя носит улица"). Однако, по факту, все идет по-старому.

"Страна" разбиралась в скандале с тачанкой.

Требование Института

Исполком Каховки получил письмо с жестким требованием снести памятник "Легендарной тачанки". Об этом написал в Facebook мэр города Андрей Дяченко.

"Институт национальной памяти считает, шо самый масштабный памятник Херсонщины "символизирует коммунистический тоталитарный режим" и подлежит немедленной декоммунизации", - пояснил он.

Дяченко приложил письмо, полученное от института нацпамяти. Ведомство заявляет, что памятники установлены с целью героизации Красной Армии во время советско-украинской войны и установления советской власти на территории Украины.

Поэтому они подлежат сносу - в рамках выполнения закона про осуждение коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине.

Институт предлагает властям Каховки рассмотреть письмо и дать ответ в течение месяца. Документ подписала первый заместитель Дробовича Алина Шпак.

Реакция властей Каховки

Требование о сносе памятника вызвало негодование у властей города. Мэр Каховки планирует защищать памятник, который считает символом города.

На 16 января Дяченко назначил проведение внеочередной сессии городского совета по этому вопросу. "100% уверен, большинство каховчан встанут против декоммунизации Тачанки. Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего", - написал он в Facebook.

Мэр призвал к распространению информации о ситуации с памятником. Дяченко пообещал ходатайствовать о сохранении памятника перед президентом Владимиром Зеленским, руководителем области и местными депутатами от "Слуги народа".

Мэр Каховки отметил, что ответственность за требование снести памятник лежит на руководителе Института национальной памяти Антоне Дробовиче, который был назначен действующим президентом Зеленским и партией "Слуга народа".

Губернатор Херсонщины Юрий Гусев - назначенец Зеленского - занял половинчатую позицию.

Он заявил, что памятник "Тачанка" сносить не надо. Из него можно сделать "Музей монументальной пропаганды СССР" и пускать сюда туристов.

"Мой советник Марина Волошенко активно обсуждает эту идею с художественными кругами, планируем изучить мнение общественности и только после этого принимать решение", - написал Гусев в Facebook.

При этом губернатор не сказал однозначного "нет" сносу легендарного сооружения.

История памятников

"Легендарная тачанка" увековечивает передвижную огневую точку - повозку с пулеметом - широко используемую в украинских степях во времена Гражданской войны. Она была распространена в Красной армии, да и в других войсках (например, в отрядах Махно и многочисленных атаманов).

В 1920 году здесь шли ожесточенные бои Красной армии с Белой армией Врангеля. Красные закрепились на левом берегу Днепра, а белогвардейцы пытались их оттуда выбить, но безуспешно. Поражение Белой армии в этой битве предопределило ее отступление в Крым с последующим разгромом.

Монумент был воздвигнут в честь 50-летия Октябрьской революции. Он был изготовлен в 1967 году в Ленинграде на заводе "Монумент-скульптура". Памятник представляет собой боевую пулеметную тачанку, которая мчится в упряжке четверки лошадей.

На передней части тачанки изображена фигура бойца в буденовке. В центре тачанки - фигура командира во весь рост в фуражке и шинели. Третий красноармеец в буденовке - пулеметчик. Пулемет, приведенный в боевую готовность, стоит на заднем сиденье тачанки.

Скульптурная группа построена на искусственно-насыпном кургане высотой 10 м, длиной 85 м и шириной 75 м. Высота скульптуры - 8 м, длина - 18 м, ширина - 9 м. Общий вес - 120 тонн, в том числе 78 тонн бронзы (скульптурная часть), поддерживающие стальные конструкции и чугунные плиты - 42 тонны.

Торжественное открытие состоялось в конце октября 1967 года. В 1983-м "Легендарная тачанка" была объявлена ​​памятником истории местного значения.

С распадом Советского Союза памятник не раз грабили, вырезали части металлических конструкций - в частности, у крайней левой лошади была отпилена половина задней ноги и выпилено квадратное отверстие в бронзовом полу. Памятник наклонился и заржавел. В 2006 году "Тачанку" частично восстановили.

Второй памятник, который требуют убрать - "Девушка в шинели". Она расположена в Каховке на площади Героев гражданской войны.

В 1955 году на этом месте была установлена ​​гипсовая скульптура "Девушка в шинели". Но в 80-е годы ее заменили на полноценный монумент. Как и гипсовая фигура, он изображает девушку в полный рост в шинели, буденовке, с винтовкой за плечами. Высота скульптуры - 7 метров. Она также считается визитной карточкой Каховки.

Официальное открытие монумента совпало с празднованием 4 ноября 1983-го 40-летия освобождения Каховки от нацистских захватчиков. В этот день у подножия памятника была заложена капсула с обращением к потомкам, которые будут жить в 2000-х годах.

Что означает атака на "Тачанку"

Если раньше у Зеленского могли пенять на "старое руководство" Института национальной памяти, то сейчас эту организацию возглавляет человек, назначенный новой командой.

Правда, как известно, в ней гуманитарное направление ведут люди, которые мало чем отличаются от своих предшественников. Это прежде всего министр культуры Владимир Бородянский, чьим протеже является Антон Дробович - новый глава Института нацпамяти.

Именно Бородянскому мы обязаны драконовским законопроектом по медиа (он запрещает позитивно отзываться о деятелях СССР или России), дальнейшей украинизацией и финансированием из бюджета националистических организаций.

История с "Тачанкой" станет лакмусом для новых людей во власти - будут ли они вопреки желаниям местных громад менять названия и сносить памятники.

Пока по всему видно, что именно так и намерены поступать у Зе.

Первым "звоночком" стала история с переименованием Переяслава-Хмельницкого. В сентябре уже "позеленевшая" Верховная Рада реанимировала идею еще "Блока Порошенко" и "Народного фронта" - изменить название города на Переяслав.

Переименование одобрил комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления, возглавляемый "слугами народа".

Цель понятна - вычеркнуть из истории города Переяславскую раду, во время которой казацкое войско под руководством Богдана Хмельницкого присягнуло на верность московскому царю Алексею. При том, что под закон о деокммунизации Богдан Хмельницкий точно не подпадает.

В самом городе инициатива переименования никогда однозначно не поддерживалась.

Второй скандальный прецедент - это реакция новых властей на попытку Харькова вернуть одному из проспектов имя Георгия Жукова. В декабре новый глава ИНП заявил, что против этого - лучше пусть улица носит фамилию генерала Григоренко. Отметим, что ту же линию гнул и его предшественник Вятрович. Хотя жители Харькова считают иначе.

И вот новая история - с "Тачанкой". К слову, новые атаки на историю прекрасно характеризуют задуманную на Банковой децентрализацию. Все меньше верится, что центр "отпустит вожжи" и позволит украинцам самим решать, как жить у себя в регионе.