Судьи Святошинского районного суда Киева, где продолжается рассмотрение дела касательно бойцов спецподразделения "Беркут", удовлетворили ходатайство адвоката потерпевших Евгении Закревской, которая требовала отвода группы прокуроров. Совещание судебной коллегии проходило полтора часа. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, после оглашения решения, суд вынес на рассмотрение невозможность продолжения заседания, из-за того, что был удовлетворен отвод прокурорской группе, а новую еще не утвердил Генпрокурор. Адвокаты подозреваемых и потерпевших поддержали это решение.



Сообщается, что следующее заседание состоится 17 марта в 11:30. Таким образом, у новой группы прокуроров будет более двух месяцев, чтобы ознакомиться с делом.

Напомним, что на сегодняшнем заседании была представлена новая группа прокуроров, однако адвокат Закревская заявила ей отвод. Защитница потерпевших сослалась на то, что данная группа прокуроров заявлена только в одном уголовном производстве, а в данном процессе рассматривается два дела.

"Также я считаю, что данная группа прокуроров является ангажированной и зависимой, что они показали в суде во время рассмотрения апелляционной жалобы касательно изменения меры пресечения подозреваемым", - заявила Закревская.

Ранее мы писали, что 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения трем экс-беркутовцам Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченк, которые ранее находились под арестом и обвинялись в преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах.

После состоявшегося обмена пленными между Украиной и "ЛДНР" в Генеральной прокуратуре сообщили, что расследование дела экс-беркутовцев по обвинению в убийствах на Майдане продолжится.