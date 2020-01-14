Во вторник, 14 января, в Верховной Раде сняли с повестки дня вопрос о направлении в Конституционный суд проекта изменений в Конституции.

Как сообщает корреспондент "Страны", причиной такого решения послужила розданная таблица изменений, которая, как выяснилось, не соответствует тексту проекта.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации на 24 января.

Напомним, проект Конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским еще 13 декабря. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант. Теперь в проекте повестки дня на вторник, 14 января, появился уже обновленный законопроект.

Как известно, процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300. Впрочем, нардепы сомневаются, что он наберет нужные голоса.