В Саратском районе Одесской области ранним утром 13 января произошла смертельная авария. Водитель "BMW" выехал со второстепенной дороги, не предоставив преимущество служебному автомобилю местной больницы. Протаранив автомобиль "скорой", мужчина бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Серьезные повреждения в ДТП получили 65-летний водитель "скорой" и 52-летняя врач. В медицинском учреждении, куда госпитализировали пострадавших, мужчина в последствии скончался от полученных травм, а женщина сейчас находится в тяжелом состоянии.

Полицейские установили хозяина легковушки - это 20-летний местный житель. Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: od.npu.gov.ua

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