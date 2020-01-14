В Киеве 14 января произошла коммунальная авария на улице Нижнеключевой, которая находится в районе Шулявки. Здесь так же как у Океан Плазы кипяток залил территорию из-за прорыва теплосети. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Журналисты сообщают, что прорыв трубы горячей воды произошел возле ЖК Campus. Судя по опубликованным фотографиям, во дворе сейчас течет кипяток и идет пар. Коммунальщиков там еще не заметили.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, вчера вечером в центре Киева, у станции метро "Лыбедская", затопило кипятком нулевой этаж торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей были госпитализированы в больницу. По состоянию на утро 14 января вода в ТЦ сошла самотеком. Работа "Ocean Plaza" временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети.

Чтобы исправить последствия наводнение в "Ocean Plaza" потребуются сутки. Движение по Антоновича откроют 15 января.