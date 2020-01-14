Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона из-за его убыточности. Об этом сообщает интернет-портал "Левый берег" со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

"Бангкок мы наверняка закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, которые купили заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода данное направление мы закроем", - отметил президент МАУ.

Убыточность рейсов МАУ в указанном направлении связана с тем, что облетать Персидский залив для авиакомпании экономически невыгодно. По словам Дыхне, выполнение рейсов в Дубай также находится под вопросом. "Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой" (Boeing 737-900, - Ред.), самой тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", - подчеркивает президент МАУ.

По его словам, рейсы в Пекин авиакомпания может возобновить только в случае, если сможет вернуться к первоначальному маршруту, не предусматривающему облеты обширных территорий.

Как сообщала "Страна", с 16 ноября 2019 года МАУ прекратила полеты в Амман, Минск и Ригу и приостановила полеты в Пекин.

Ранее "Страна" анализировала, почему заговорили о банкротстве МАУ и будут ли у Зеленского ее спасать.

Напомним, стало известно, что одновременно с самолетом МАУ над Тегераном находился лайнер катарских авиалиний.