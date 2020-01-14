В Украине с октября прошлого года от осложнений гриппа умерли 5 человек. Об этом информирует центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Центр громадського здоров’я України

Пресс-служба Центра отмечает, что с начала эпидемиологического сезона по 12 января этого года от гриппа умерли 5 человек: трое мужчин и две женщины. Сообщается, что по одному случаю было зарегистрировано на Тернопольщине и Запорожье, а в Житомирской области от вируса скончались 3 человека.

Заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко рассказал, что из трех случаев с летальным исходом два пришлись на начало 2020 года. "На Житомирщине зарегистрировали еще два летальных случая от осложнений гриппа 9 января умер 86-летний мужчина, а 10 января - мужчина, которому было 58 лет. В мазке из зева у них определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический", - сообщил Головченко агентству Униан.

В общем, в течение последних трех недель в области зарегистрировано 17 случаев лабораторно подтвержденного вируса гриппа А (H1N1).

В свою очередь в Центре общественного здоровья добавили, что ни у кого из умерших не было прививки от гриппа. Первый летальный случай от осложнения болезни был зафиксирован 31 декабря.

Всего с 31 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы 61 842 человека.

Напомним, что в Винницкой области по состоянию на понедельник, 13 января, лабораторно установлено пять случаев заболевания опасными формами гриппа А.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа. Ее ребенок выжил.