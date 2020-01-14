Арахамия анонсировал внеочередное заседание Верховной Рады по вопросу децентрализации
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации на 24 января. Об этом сообщает "Укринформ".
Арахамия подтвердил дату внеочередного заседания, ответив: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование в следующей сессии ...".
Он также пояснил, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", то потребности во внеочередном заседании не будет. Политик добавил, что на внеочередном заседании Совета не планируют рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве.
Напомним, проект Конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским еще 13 декабря. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант. Теперь в проекте повестки дня на вторник, 14 января, появился уже обновленный законопроект.
Напомним, процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300. Впрочем, нардепы сомневаются, что он наберет нужные голоса.
Подробнее о том, что из себя представляет проект децентрализации от президента можно прочитать здесь.