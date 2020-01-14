Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации на 24 января. Об этом сообщает "Укринформ".

Арахамия подтвердил дату внеочередного заседания, ответив: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование в следующей сессии ...".

Он также пояснил, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", то потребности во внеочередном заседании не будет. Политик добавил, что на внеочередном заседании Совета не планируют рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве.

Напомним, проект Конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским еще 13 декабря. Законопроект определен как неотложный. Позже Зеленский исправил некоторые положения своего же проекта и 29 декабря на сайте парламента появился обновленный вариант. Теперь в проекте повестки дня на вторник, 14 января, появился уже обновленный законопроект.

Напомним, процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300. Впрочем, нардепы сомневаются, что он наберет нужные голоса.

Подробнее о том, что из себя представляет проект децентрализации от президента можно прочитать здесь.