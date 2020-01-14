В электролокомотиве электрички "Шостка-Киев" произошло возгорание, что вызвало задержку движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

Как отмечается, пожар начался 13 января около 15:00 в локомотиве регионального экспресса №785 "Шостка-Киев". Внутри находились 254 пассажира и 11 человек персонала.

На место происшествия прибыло отделение пожарно-спасательной части и пожарный поезд станции "Конотоп". В это время вагоны с пассажирами были уже отцеплены и находились на безопасном расстоянии. Пожарными в 15:40 огонь был локализован и в 16:30 окончательно ликвидирован.

В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от станции "Конотоп" до станции "Киев".

Фото: cn.dsns.gov.ua

На время тушения пожара в отцепленными вагонах, было освещения и отопления. Погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Видео: Facebook/Евгений Пархоменко

Напомним, в ноябре прошлого года под Харьковом пылала электричка с пассажирами.

Еще один случай произошел в конце июля в Винницкой области, где на ходу вспыхнула электричка.