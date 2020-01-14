Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев начал очередное заседание с посевания зала крупой. Об этом сообщил фотограф Ян Доброносов, который запечатлел этот момент.

Скриншот: Facebook/ Yan Dobronosov

"С самого утра заседает налоговый комитет. Который начался с того, что председатель Даниил Гетманцев засевает.", - написал Ян в своем Facebook и прикрепил несколько фотографий с заседания комитета.

Фото: Yan Dobronosov

Фото: Yan Dobronosov

Ранее "Страна" писала о том, что депутат Гетманцев предложил запретить ФОПам предоставлять услуги. По его словам, он категорически против того, чтобы запрещать физлицам предпринимателям предоставлять услуги через ФЛП, однако считает, что эта сфера должна регулироваться.

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