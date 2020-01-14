48-летний Виталий Кличко, мэр Киева который в срочном порядке вернулся в украинскую столицу из США, заболел отитом (воспалительный процесс в ухе - Ред.). Об этом, в комментарии изданию "Буквы", сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева. Таким образом подтвердилась информация "Страны" о том, что у Кличко появились проблемы с ухом. Зиновьева подчеркнула, что в связи с болезнью были проведены "манипуляции".

"Мэр уже на работе", - сказала "Стране" пресс-секретарь Кличко и буквально через пару минут на личной странице мэра в социальной сети в Facebook появился подтверждающий пост с фотографиями.

Кличко провел рабочее совещание в горсовете Киева по поводу происшествия на улице Антоновича, где под асфальт едва не ушел автобус с людьми, а находящийся рядом торговый центр Ocean Plaza залило кипятком.

Скриншот: Facebook/ Віталій Кличко

"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме! А тем, кто распространял слухи, отмечу: фантазируйте лучше о чем-то своем личном😉 Потому что не думал, что обращение к врачу может вызвать такую волну легенд. Да, в больнице я был. Да, сделали некоторые манипуляции. Ничего экстраординарного. С рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе. Совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича. Движение транспорта там планируем восстановить до завтрашнего вечера. Так что, здоровья всем! И психического в частности!", - написал Виталий Кличко и поделился фотографиями с рабочего совещания.

Виталий Кличко в своем кабинете, фото: facebook.com

Также мы писали о том, что на ремонт уйдут сутки, движение по Антоновича откроют 15 января.