Народные депутаты Верховной Рады рассматривают кандидатуру Александр Мережко на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества парламента вместо Богдана Яременко, который прославился после переписки на сайтах знакомств с проститутками прямо в зале Верховной Рады. Об этом сообщают "Украинские новости".

"Обсуждалось и принято предварительное решение, что... это были консультации с президентом, с офисом президента, среди комитетов, мы говорили, собственно. Председатель фракции Давид Арахамия огласил предложение, что комитет правовой политики возглавил нынешний заместитель Костин (Андрей Костин от "Слуги народа"), а международных дел - Александр Мережко", - сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Об этом она рассказала журналистам по итогам собрания фракции перед заседанием Рады. Депутат отметила, что на собрании они обсуждали вопросы повестки дня.

В "Слуге народа" продублируют праймериз на пост главы комитета Рады по иностранным делам вместо героя секс-скандала Яременко.

Ранее Слуги народа согласовали, кто заменит героя секс-скандала Яременко в комитете по международным делам.