Спикер парламента Дмитрий Разумков сказал другим народным депутатам, что в среду, 15 января, в 19:00 на заседание фракции будут вызывать министров и спрашивать их о премиях. Об этом "Стране" рассказал источник в партии Слуга народа.

По словам источника, Разумков не понимает откуда у министров такие премии и почему они решили их взять, а также считает это несправедливым.

Также, по прогнозам источника, часть депутатов попытается поднять вопрос об увольнении министра экономики Милованова, министра здравоохранения Скалецкой, министра юстиции Малюськи, а также министра культуры Бородянского (у которого замы выписали себе особо огромные премии).

"Слуги хотели вызвать Кабмин на ковер в пятницу в час вопросов к правительству, но решили использовать право первой ночи", - рассказал источник.

Как писала "Страна", глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму в 2 070 000 гривен. Так, Бородянский получил за декабрь 112 904 гривны. И это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Также мы писали, что украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы.