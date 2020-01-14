Сегодня, 14 января в Святошинском районном суде Киева продолжается рассмотрение дела касательно бойцов спецподразделения "Беркут". В зале присутствуют потерпевшие и их представители. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, на сегодняшнем заседании была представлена новая группа прокуроров. Постановлением Генпрокурора Руслана Рябошапки были назначены прокуроры Суботин, Мазепина и Шевеленко. Председательствующим суда как и прежде стал Сергей Дячук.



В начале заседания судья Дячук отметил, что подозреваемых на заседании нет и указал на то, что суду известно исключительно из средств массовой информации о том, что они были включены в список на обмен. "Я еще раз хочу заметить, что официальных документов мы не получали, информация которой вы владеем получена нами из СМИ", - заявил судья.

Судебная коллегия. Фото: Страна

На это адвокат Стефан Решко ответил, что после процедуры обмена защитники обвиняемых бойцов "Беркут" потеряли с ними контакт. "Мы еще не видели полный текст решения Апелляционного суда Киева, после того, как тот изменил меру пресечения. С подзащитными также не общались", - заявил Решко.

Потерпевшие и их представители на суде. Фото: Страна

В свою очередь адвокат потерпевших Закревская заявила отвод новой группе прокуроров, сославшись на то, что данная группа прокуроров заявлена только в одном уголовном производстве, а в данном судебном процессе рассматривается два дела. "Также я считаю, что данная группа прокуроров является ангажированной и зависимой, что они показали в суде во время рассмотрения апелляционной жалобы касательно изменения меры пресечения подозреваемым", - заявила Закревская.

Адвокат Закревская. Фото: Страна

Напомним, что 28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения трем экс-беркутовцам Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченк, которые ранее находились под арестом и обвинялись в преступлениях на Майдане в 2013-2014 годах.

После состоявшегося обмена пленными между Украиной и "ЛДНР" в Генеральной прокуратуре сообщили, что расследование дела экс-беркутовцев по обвинению в убийствах на Майдане продолжится.