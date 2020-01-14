Прокуратура Германии проводит масштабную операцию против радикальных исламистов, обыски проходят сразу в четырех федеральных землях. Об этом говорится в сообщении ведомства в Твиттере во вторник утром.

"В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства (терроризм, - Ред.), выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/GenStA Berlin

По информации таблоида Bild, правоохранители ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пограничники задержали террориста-исламиста в аэропорту.

Также мы писали, что власти Джибути выдали Франции исламиста, причастного к бойне в редакции Charlie Hebdo.