Президент Исламской Республики Иран Хассан Рухани заявил, что с того момента, когда он подумал, что крушение самолета МАУ под Тегераном не являлось простой случайностью, он старался сократить время расследования и выяснить, как это произошло. Об этом глава государства заявил агентству IRNA.

Лидер Ирана заявил, что для расследования причин трагедии будет создан специальный суд. "Судебная система должна иметь специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, внимание всего мира будет приковано к этому суду", - заявил Рухани.

Он добавил, что, теперь, когда стало ясно, что это катастрофа вызвана человеческим фактором, она стала более болезненной и непростительной. Рухани отметил, что за сбитый пассажирский самолет ответственны несколько человек.

Также иранский лидер заявил об ответственности США за катастрофу: "Виноват не только тот, кто нажал на кнопку. Есть и другие. Наши люди знают, что это была ошибка. Но какие обстоятельства привели к такое ошибке? Корень всех печалей находится в Америке"

Президент Исламской Республики отметил, что правительство чувствует равную ответственность перед иранцами и неиранцами, которые погибли на борту.

"Самое главное, чтобы люди и общество следили за тем, чтобы такие события больше не повторялись", - сказал Рухани.

Напомним, что сегодня власти Ирана арестовали несколько человек по подозрению в ракетном ударе по украинскому самолету компании МАУ.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух".