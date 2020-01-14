Офис Генерального прокурора поручил проведение досудебного расследования по делу о нападении на семью депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийству его трехлетнего сына Главному следственному управлению Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора во вторник, 14 января.

Так же была изменена группа прокуроров и дальнейшее процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис Генерального прокурора.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата. Пуля попала в его трехлетнего сына, который умер по дороге в больницу.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек. Им сообщено о подозрении по п. 2,11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу), а также 4 декабря 2019 года по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.