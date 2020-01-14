Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что информация бывшего вице-премьера Павла Розенко о том, что зарплаты нардепов увеличили до 100 000 гривен является недостоверной, а существенного повышения оплаты труда депутатов в ближайшее время не будет.

Нардеп заявил, что Розенко написал об этом из-за комментария Арахамии прессе относительно того, что депутаты должны получать от 70 до 100 000 гривен. По словам лидера фракции "Слуга народа", у депутатов повышение зарплат будет происходить по индексации, которая связана с повышением прожиточного минимума в стране.

Ранее "Страна" рассказала, почему зарплаты в министерствах резко выросли до 200-400 000 гривен в месяц.

Также мы писали о том, что идеолог скандального проекта закона о медиа получил в Минкультуры в декабре более 400 000 зарплаты.