Износ трубопровода с горячей водой привел к прорыву около Ocean Plaza в Киеве. Сеть построили еще в 1987 году, к ней привязаны несколько тысяч домов. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передает "112 Украина".

По его словам, ремонтные работы будут завершены уже завтра, 15 января.

"Ремонт магистральных трубопроводов завершится сегодня ночью, где-то ориентировочно в три часа, и затем будет проведена подготовка к асфальтированию. На это тоже нужно будет определенное время, потому что это такой участок дороги достаточно ответственный, и планируем завершить все работы и возобновить движение где-то завтра во второй половине дня. Это ориентировочно", - сказал Петр Пантелеев.

В больнице до сих пор находятся пострадавшие, которые получили ожоги. Пантелеев заявил, что торгово-развлекательный центр построен в охранной зоне вблизи трубопровода.

"Мы видим, какие последствия могут быть во время повреждения. И, конечно, это просто недопустимо - оставлять эти сооружения в опасности. Поэтому мы готовим сейчас выводы, и после них, вероятно, будет обращение в суд относительно этих сооружений, их демонтажа и так далее", - сказал Петр Пантелеев.

По данным заместителя главы КГГА, заявления о компенсации еще не поступали, но при необходимости эти вопросы будут решать в индивидуальном порядке.

Как сообщалось, в центре Киева, возле станции метро "Лыбедская", затопило кипятком нулевой этаж торгового центра Ocean Plaza.

В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу. По состоянию на утро 14 января вода в ТЦ сошла самотеком. Работа "Ocean Plaza" временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети.