Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Роман Иванисов, который в 90-х был осужден за изнасилование, но затем был помилован указом Кучмы.

Ожидается, что сегодня Рада будет рассмартивать законопроект, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским, об изменениях в Конституцию относительно децентрализации власти для направления его на заключение в Конституционный суд Украины.

Напомним, что 3 декабря, спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил с трибуны Верховной Рады об исключении из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова.

Тогда, комментируя исключение Иванисова из фракции, ее глава Давид Арахамия отметил, что у него нет полномочий лишить депутата мандата.

Ранее "Страна" сообщала о том, что подельником Иванисова по изнасилованию был сын крупного чиновника и после тюрьмы "рулил" финансовой пирамидой.