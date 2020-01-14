Власти Ирана арестовали несколько человек по подозрению в ракетном ударе по украинскому самолету компании МАУ, в результате чего погибли 176 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя иранского суда.



На данный момент более детальных подробностей ареста нет.

Напомним, что Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп завил, что сомневается в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор. Премьер Британии Борис Джонсон добавил, что ракетой, которой, вероятно, сбили самолет, была класса "земля-воздух".

Ранее "Страна" писала о том, что главы Министерств иностранных дел пяти государств, граждане которых погибли при крушении украинского самолета МАУ под Тегераном, на этой неделе встретятся в Лондоне.