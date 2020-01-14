Инстаграм-модель Кейлен Уорд, которая рассылала свои экстрим-фото людям, сделавшим пожертвования для ликвидации последствий пожара в Австралии, заявила, что от нее отвернулась семья и бросил парень.

"Мой Инстаграм заблокировали, моя семья отвернулась от меня, в мой парень сказал, что не будет со мной общаться, после того твита, но, черт побери, я спасла коал",- написала она в Твиттере.

Скриншот: Twitter/ @lilearthangelk

Как писала "Страна", ранее девушка заявила, что собрала около 500 тысяч долларов США для помощи в ликвидации последствий лесного пожара в Австралии, предложив разослать обнаженные фотографии всем, кто пожертвовал деньги благотворительным организациям.

Ранее сообщалось, что в Австралии сбросили с воздуха тонны моркови и картофеля для пострадавших от пожаров кенгуру.

Также мы писали, что количество погибших от пожаров в Австралии выросло до 27 человек.