Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Арест на все имущество завода был наложен вчера, 13 января, Печерским районным судом города Киева. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, данная мера позволит предотвратить попытки незаконного отчуждения имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода.

"Между тем прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" писала о том, что с 2012 года предприятие балансировало на грани банкротства. В 2018 году завод продали за чуть больше 122 млн грн. при стартовой цене в 1,8 млрд грн.

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