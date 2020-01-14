Во вторник, 14 января, под зданием Верховной Рады Украины, где идет пленарное заседание, митингующие собрались на акции "Нет распродаже земли" и "Руки прочь от охотничьего собаководства". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Фото: Страна.ua

Как сообщалось, сегодня в столице у здания Верховной Рады возобновились протестные акции по поводу закона о рынке земли. Организаторы сообщали, что сбор участников акции пройдет в 07:45, а сами акции протеста продлятся до 17 января.

Из-за этого полицейские заступили на усиленное дежурство в центре Киева из-за того, что там анонсировано проведение массовых акций. Помогать полицейским следить за порядком будут бойцы Нацгвардии.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как переписали законопроект по продаже земли и какие лазейки там появились.